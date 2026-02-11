 
Общество

В Пскове ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Клеопатра Жукова

0

Псков понес тяжелую утрату. Ушла из жизни участница Великой Отечественной войны, почетный гражданин города и ветеран труда  Клеопатра Жукова. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.


Фото: Борис Елкин / Telegram

«Она была живым олицетворением мужества и верности долгу. В 16 лет, услышав о начале войны, юная Клеопатра пришла в военкомат, чтобы добровольцем отправиться на фронт. Несмотря на отказ, ее стремление защищать Родину было сильнее», – начал Борис Елкин.

При повторной попытке, в октябре 1942 года, Клеопатре Жуковой удалось получить направление на курсы связистов, а в мае 1944 года – попасть на 1-й Украинский фронт. Свой первый бой она приняла в качестве телефонистки 862-го стрелкового полка при форсировании реки Вислы и в сражениях за Сандомирский плацдарм. Проявленное мужество было отмечено медалью «За отвагу».

В наградных листах строки говорят сами за себя: «…ефрейтор Швецова К. В. под сильным огнем противника форсировала Вислу и самоотверженно работала на телефонной станции на западном берегу…». Командир полка, подписавший данный документ, добавил совершенно нехарактерную для военных бумаг фразу: «Смелость и быстрота, с которыми тов. Швецова действовала, вызывали восхищение у командования». Участвовала в форсировании Одера, в ликвидации группировки немцев, окруженной юго-восточнее Берлина, а Победу встретила в Праге.

После окончания войны Клеопатра Жукова не изменила своему призванию – служить людям. Получив медицинское образование, она посвятила 52 года работе медсестрой. С 1972 года ее жизнь была неразрывно связана с Псковом, где она трудилась в онкологическом диспансере и областной больнице, неся добро и заботу тем, кто в них нуждался.

«Ратный путь и многолетний труд Клеопатры Васильевны были отмечены орденами, медалями и двумя благодарностями верховного главнокомандующего. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о Клеопатре Васильевне навсегда останется в наших сердцах», – почтил память ветерана Борис Елкин.
