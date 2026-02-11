 
Общество

День освобождения от фашистов отмечают в гдовской деревне Самолва

0

День освобождения от немецко‑фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны отмечают сегодня жители деревни Самолва Гдовского округа, сообщается в группе «Депутаты Гдовского МО (Единая Россия)» в соцсети «ВКонтакте».

В 14:00 в деревне пройдет митинг, посвящённый освобождению, а в 15:00 стартует концерт Гдовской музыкальной школы в Самолвовском доме культуры.

Напомним, Гдов освобожден партизанами 9-й Ленинградской бригады и бойцами 196-й стрелковой дивизии в ходе Ленинградско-Новгородской операции в феврале 1944 года. Вскоре был освобожден и весь район. За время оккупации было сожжено около 200 деревень, разграблены колхозы, тысячи семей остались без крыши над головой.

Посвященные освобождению памятные мероприятия стартовали в Гдовском округе

0

Сохранение исторической памяти – ключевое направление «Народной программы» партии. Активисты и сторонники «Единой России» реализуют партийный проект «Историческая память», в рамках которого организуют памятные мероприятия в день освобождения городов и поселков Псковской области от немецко-фашистских захватчиков. 

