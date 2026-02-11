 
Секретарь реготделения ЕР об Антоне Морозе: Если Псковская область ему небезразлична, то я только «за»

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский готов поддержать депутата Псковской городской Думы Антона Мороза, если ему небезразлична Псковская область и он готов работать со своими избирателями.

«Он достаточно недавно появился у нас в регионе. Давайте посмотрим, понаблюдаем. Пока мы видим определенную активность. Я надеюсь, он принесет пользу региону, должно пройти какое-то время. У каждого есть перспективы. И даже несмотря на то, что он приехал из другого региона, если ему Псковская область небезразлична, если он готов здесь работать, отдавать силы, тратить часть своего времени на решение вопросов избирателей в Псковской области, то, конечно, я только "за". Почему бы и нет? Пусть он развивается и, возможно, он здесь сделает политическую карьеру», – высказал свое мнение Александр Козловский в программе «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM).

Главное, по его мнению, чтобы у Антона Мороза было четкое понимание, что он должен работать на избирателей и делать свой вклад в показатели поддержки партии населением.

«У него должно быть четкое понимание, что он должен работать на избирателей, на однопартийцев Псковской области, должен работать вместе с ними и должен делать свой вклад в те показатели партии, в те проценты поддержки партии жителями, когда мы делаем какие-то срезы по поддержке», – заключил Александр Козловский.

Напомним, на старте года больших парламентских выборов Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM запустили новый проект — клуб политических гурманов «Политкухня». Его цель — сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.

