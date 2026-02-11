 
Общество

Песков призвал Telegram соблюдать законодательство РФ

0

Законодательство нужно соблюдать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя замедление Telegram.

«Есть закон, который нужно выполнять. Роскомнадзор как раз-таки несет ответственность за то, чтобы компании, которые в этой области оказывают услуги, чтобы они выполняли соответствующее законодательство», — сказал он.

По его мнению, в сложившейся ситуации можно только выразить сожаление, пишет РИА Новости

Вопрос о возможном влиянии ограничений на связь бойцов в зоне СВО Песков переадресовал в Минобороны.

«Но я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно», — добавил пресс-секретарь.

Накануне в стране ограничили работу приложения. В августе прошлого года против него уже вводили рестрикции.

Ранее сообщалось, что семь административных протоколов составлены в отношении мессенджера Telegram по статье об отказе удалить запрещенный контент. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026