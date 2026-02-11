Песков призвал Telegram соблюдать законодательство РФ

Законодательство нужно соблюдать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя замедление Telegram.
По его мнению, в сложившейся ситуации можно только выразить сожаление, пишет РИА Новости.
Вопрос о возможном влиянии ограничений на связь бойцов в зоне СВО Песков переадресовал в Минобороны.
Накануне в стране ограничили работу приложения. В августе прошлого года против него уже вводили рестрикции.
Ранее сообщалось, что семь административных протоколов составлены в отношении мессенджера Telegram по статье об отказе удалить запрещенный контент.