Песков призвал Telegram соблюдать законодательство РФ

Законодательство нужно соблюдать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя замедление Telegram.

«Есть закон, который нужно выполнять. Роскомнадзор как раз-таки несет ответственность за то, чтобы компании, которые в этой области оказывают услуги, чтобы они выполняли соответствующее законодательство», — сказал он.

По его мнению, в сложившейся ситуации можно только выразить сожаление, пишет РИА Новости.

Вопрос о возможном влиянии ограничений на связь бойцов в зоне СВО Песков переадресовал в Минобороны.

«Но я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно», — добавил пресс-секретарь.

Накануне в стране ограничили работу приложения. В августе прошлого года против него уже вводили рестрикции.

Ранее сообщалось, что семь административных протоколов составлены в отношении мессенджера Telegram по статье об отказе удалить запрещенный контент.