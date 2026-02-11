 
Общество

Псковская область вновь примет участников программы «Здравствуй, Россия!»

Псковская область подтвердила статус одного из ключевых культурно-исторических центров России и в этом году вновь примет участников международной программы культурно-образовательных поездок по историческим местам страны «Здравствуй, Россия!», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В 2022 и 2024 году регион уже встречал ребят из Австрии, Аргентины, Армении, Беларуси, Египта, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Польши, Сербии, Словакии и Южной Осетии. Этим летом в Псковскую область приедет новая делегация юных соотечественников.

Министерство молодежной политики региона подготовило для гостей большую программу. Ребята посетят Псковский кремль и соборы, побывают в музеях-заповедниках, увидят места, связанные с именем поэта Александра Пушкина в музее-заповеднике «Михайловское». Также для них запланированы интерактивные мастер-классы, встречи со сверстниками и знакомство с современными достижениями региона.

Программа «Здравствуй, Россия!», реализуемая Россотрудничеством с 2014 года, объединяет молодых соотечественников в возрасте 14–19 лет — победителей конкурсов и олимпиад по русскому языку, истории и культуре России. Ее задача — помогать детям и подросткам, живущим за рубежом, сохранять и укреплять связь с исторической Родиной.

«Наш регион уже не раз участвовал в проекте. Уверен, и в этом году мы сможем организовать ребятам встречу, которая надолго запомнится и обязательно оставит желание вернуться вновь», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
