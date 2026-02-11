Бой сосулькам дают в Великих Луках

В целях обеспечения безопасности жителей в городе Великие Луки проводится плановая и системная очистка крыш от наледи и сосулек, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Фото: администрация города Великие Луки

Как отмечают в администрации, за уборку сосулек с многоквартирных домов отвечают управляющие компании. В учреждениях образования, культуры и спорта очистку выполняют руководители учреждений, а профильные ведомства осуществляют контроль за системностью и качеством работ. За объекты здравоохранения отвечают также руководители учреждений.

Работы ведутся на постоянной основе в рамках установленных зон ответственности. Жителей просят соблюдать осторожность в местах проведения очистки.