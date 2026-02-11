Правительство внесло в ГД поправки о продлении выплат многодетным

Правительство внесло в Госдуму поправки о продлении выплат многодетным семьям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Право на получение пособия сохранится даже у тех семей, чей доход незначительно превысит прожиточный минимум — в пределах десяти процентов, пишет РИА Новости.
Как напомнил премьер, просьба оставить право на получение выплаты при незначительном повышении критерия по уровню дохода поступило на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным в конце прошлого года. Правительство по поручению главы государства подготовило такие изменения в нормативно-правовую базу.