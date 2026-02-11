 
Общество

Правительство внесло в ГД поправки о продлении выплат многодетным

0

 Правительство внесло в Госдуму поправки о продлении выплат многодетным семьям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Рассчитываем, что они будут приняты депутатами оперативно и распространят свое действие с 1 января текущего года», — сказал он на заседании.

Право на получение пособия сохранится даже у тех семей, чей доход незначительно превысит прожиточный минимум — в пределах десяти процентов, пишет РИА Новости

«Им будет продлено предоставление единого пособия еще на 12 месяцев в размере половины прожиточного минимума. Но точная сумма здесь зависит от региона», — пояснил Михаил Мишустин.

Как напомнил премьер, просьба оставить право на получение выплаты при незначительном повышении критерия по уровню дохода поступило на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным в конце прошлого года. Правительство по поручению главы государства подготовило такие изменения в нормативно-правовую базу.

