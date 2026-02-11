 
Фотофакт: Лось приходил проверять зимнюю стоянку катеров на острове Залита

Зимний пейзаж на острове имени Залита в Талабском архипелаге неожиданно ожил — прямо по льду к пустующему причалу вышел лось, который около часа спокойно разгуливал по территории, сообщили в группе «Водные пассажирские перевозки "Колхоз им. Залита"» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Водные пассажирские перевозки «Колхоз им. Залита» / «ВКонтакте»

Очевидцы рассказали, что животное вело себя спокойно, никого не тревожило, а убедившись, что «всё в порядке», лось неспешно ушел обратно в лес.

В группе уточнили, что сохатый гулял у причала на протяжении часа. 

Ранее на трассе в районе деревни Белый Мох Псковского округа водители заметили двух лосей. 

