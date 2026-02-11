В Опочке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели встречу с учащимися

В опочецкой средней школе № 4 состоялось занятие для старшеклассников, организованное сотрудниками вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Мероприятие приурочено к предстоящему 10‑летнему юбилею Росгвардии и 215‑й годовщине образования войск правопорядка, которые отмечаются в этом году.

В ходе встречи росгвардейцы рассказали учащимся о специфике работы в подразделении, ключевых задачах, стоящих перед вневедомственной охраной, и особенностях профессиональной деятельности сотрудников.

Школьникам представили основные направления работы вневедомственной охраны, требования к кандидатам на службу, социальные гарантии и льготы, предоставляемые сотрудникам, а также возможности профессионального и карьерного роста.

Кроме того, сотрудники ведомства рассказали учащимся о возможности поступления в вузы Росгвардии.

Встречи с учащимися, которые проходят в муниципальных округах региона, — часть масштабной программы, приуроченной к 10-летию со дня образования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 215‑летию войск правопорядка. Программа направлена на популяризацию службы в рядах Росгвардии среди молодёжи.