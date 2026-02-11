 
Общество

В Палкинском округе запечатлели туманности «Конус» и «Розетка»

В Палкинском округе запечатлели туманность «Конус» и «Розетка» в созвездии Единорога. Снимки и видео опубликованы в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «АстроПсков»

Фото были сделаны на объектив 135мм. Суммарная экспозиция 27.5 минут (55 кадров по 30с).

 

«К сожалению, из-за того, что "ушел" фокус больше накопить не удалось. Также сделал несколько пейзажных кадров и небольшой таймлапс, но потом камера отключилась из-за мороза, а к ночи набежали высокослоистые облака», - отмечает астрофотограф Петр Митрофанов. 

 

Съемка велась в Палкинском округе в 2  километрах от деревни Лещихино.

