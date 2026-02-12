 
Общество

РВИО: Учителями истории и обществознания все чаще становятся молодые люди

0

Молодые люди все активнее идут в преподаватели и становятся учителями обществознания и истории, компенсируя нехватку мужчин в школах. Об этом на прошедшем в штаб-квартире Российского военно-исторического общества (РВИО) пресс-завтраке сообщила первый заместитель исполнительного директора РВИО Александра Коновченко.

«Кстати, очень интересно, я хочу отметить, что все больше молодежи идет в преподаватели. Учителя истории и обществознания - это в основном молодые люди. Мы зачастую сталкивались с тем, что у нас совершенно нет мужчин в школах, а теперь они возвращаются, и это молодые люди продвинутые, вдохновляющие ребята. Мы как раз пытаемся объединить их вокруг себя», - сказала Коновченко.

Она отметила особую значимость работы с молодыми учителями и блогерами для РВИО, пишет ТАСС.

«Тема работы с учителями истории и обществознания, с молодыми блогерами, и не только молодыми, с теми, кто пишет региональные учебники истории, для нас, конечно, сейчас первостепенна. Проводить глубокую работу с ними, в том числе и с экспертным сообществом - для нас задача номер один», - добавила Коновченко. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026