РВИО: Учителями истории и обществознания все чаще становятся молодые люди

Молодые люди все активнее идут в преподаватели и становятся учителями обществознания и истории, компенсируя нехватку мужчин в школах. Об этом на прошедшем в штаб-квартире Российского военно-исторического общества (РВИО) пресс-завтраке сообщила первый заместитель исполнительного директора РВИО Александра Коновченко.

«Кстати, очень интересно, я хочу отметить, что все больше молодежи идет в преподаватели. Учителя истории и обществознания - это в основном молодые люди. Мы зачастую сталкивались с тем, что у нас совершенно нет мужчин в школах, а теперь они возвращаются, и это молодые люди продвинутые, вдохновляющие ребята. Мы как раз пытаемся объединить их вокруг себя», - сказала Коновченко.

Она отметила особую значимость работы с молодыми учителями и блогерами для РВИО, пишет ТАСС.

«Тема работы с учителями истории и обществознания, с молодыми блогерами, и не только молодыми, с теми, кто пишет региональные учебники истории, для нас, конечно, сейчас первостепенна. Проводить глубокую работу с ними, в том числе и с экспертным сообществом - для нас задача номер один», - добавила Коновченко.