Суды посчитали снегопад уважительной причиной опоздания на работу

Суды признали плохую погоду уважительной причиной для опоздания на работу.

Например, рассматривались случаи, когда один сотрудник из-за сильного мороза не смог завести машину, а другой — попал в пробку. Из-за опозданий работников уволили, но суд встал на их сторону.

Практика по таким делам стала стабильной и предсказуемой. Суды четко определили, что решает не сам факт плохой погоды, а доказанная невозможность добраться до работы из-за непреодолимых препятствий (например, перекрытых дорог или остановки всего транспорта), отметила юрист Адвокатского бюро Москвы «Соколов, Трусов и Партнеры» Мирослава Бризицкая.

При опоздании нужно получить у перевозчика справку о задержке транспорта, распечатку маршрута такси или другие доказательства, пишут «Известия».

Также следует предупредить работодателя заранее, посоветовал адвокат, партнер «Правовой группы» Владимир Шалаев.

Наказания скорее всего удастся избежать, если ухудшение погоды носило характер непреодолимой силы, а сотрудник подтвердил это документами и своевременно сообщил начальству, считает Бризицкая.

В январе этого года в Госдуме призвали работодателей не штрафовать опоздавших из-за снегопада россиян.

