В Пскове стартовал сбор книг для детей из нуждающихся семей и интернатов

Псковское областное отделение Российского детского фонда запускает благотворительную акцию «Подари ребёнку книгу». Сотрудники фонда приглашают неравнодушных псковичей, трудовые коллективы, коллективы общеобразовательных учреждений присоединиться к сбору детской и подростковой литературы. Собранные книги будут переданы ребятам из интернатных учреждений и малообеспеченных семей Псковской области.

Афиша: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Благотворительная акция продлится до 10 марта.

Объявлен сбор сказок, рассказов, детских детективных историй, познавательной литературы. Книжки необязательно должны быть новыми. Важно, чтобы они были целыми, с полным комплектом страниц и без пометок.

«Давайте вместе подарим детям новые захватывающие истории и приключения! Для кого-то это станет первым шагом в самостоятельное чтение, а для других – поводом уютно устроиться рядом с мамой и погрузиться в мир волшебных сюжетов», – отметили в отделении.

Книги для подопечных Детского фонда можно приносить по будням с 09:00 до 18:00 без обеда по двум адресам: город Псков, улица Инженерная, дом №68 (одноэтажная пристройка к многоэтажке) и город Псков, Конный переулок, дом №7А.

После подведения итогов акции часть книг будет передана в библиотеки при школах-интернатах и центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, другая часть – оставлена в пункте приёма и оказания благотворительной помощи Детского фонда, куда ежедневно за поддержкой обращаются семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Отметим, в 2025 году в рамках акции «Подари ребёнку книгу» при поддержке активных жителей города удалось собрать 785 книг.

Более подробную информацию о благотворительной акции можно получить по номеру телефона: 8-911-697-68-45 – Кристина Елецкая, координатор программ, или в социальной сети «ВКонтакте».