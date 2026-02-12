В Великих Луках дочь предотвратила хищение 270 тысяч рублей у матери

В отдел полиции обратилась 80‑летняя местная жительница: она сообщила о попытке хищения её денежных средств. Благодаря вмешательству дочери пенсионерке удалось избежать потери крупной суммы, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудники полиции установили, что потерпевшей позвонили неизвестные и представились сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они сообщили, что в отношении нее якобы возбуждено уголовное дело, так как от ее имени будто бы зафиксированы денежные переводы, направленные на финансирование ВСУ. Великолучанка поверила аферистам. Следуя их указаниям, она сняла со своего банковского счета 270 тысяч рублей и направилась в почтовое отделение, чтобы осуществить перевод через международную платежную систему.

По пути на почту пенсионерка встретила свою дочь. Напуганная женщина рассказала о произошедшем. Дочь сразу поняла, что мать стала жертвой аферистов, и отговорила её необдуманных действий. Благодаря этой встрече деньги удалось сохранить.

Следователями следственного отдела ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ.