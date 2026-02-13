Собачий бэби-бум

Жители Печор бьют тревогу из-за нерадивой хозяйки собак, которые бегают по городу на самовыгуле и рожают все больше и больше щенков. По словам местных жителей, история тянется уже с 2022 года. Женщина завела домашнюю собаку, которая начала приносить потомство. Первое время щенков удавалось пристраивать, но позже ситуация вышла из-под контроля. Подробнее о происходящем в Печорах - в материале Псковской Ленты Новостей.
В редакцию ПЛН обратились обеспокоенные печеряне, они рассказали, что псы, принадлежащие их соседке, бегают по улицам города, участвуют в так называемых «собачьих свадьбах», чем вызывают постоянное недовольство жителей. После очередных родов хозяйка оставила ещё одно животное. В итоге две нестерилизованные собаки свободно гуляют по городу.
Печеряне отмечают, что ситуация стремительно усугубляется. «Недавно четыре суки родили почти одновременно. Сейчас на территории одной управляющей компании живут четыре взрослые собаки и около 15 щенков разного возраста. И это - только начало. Как только их оттуда прогонят, щенки разойдутся по району, а среди них есть и девочки. Значит, всё повторится снова. Круг никогда не разорвётся. И снова пострадают невинные животные, они не виноваты в человеческой халатности и безответственности», - сетуют местные жители.
Одна из жительниц поделилась информацией о том, что женщине хотели помочь со стерилизацией животных, но она этому всячески препятствует.
Однако люди уверены, что подобрать на улице несколько собак одного возраста, похожих друг на друга и на животное, которое принадлежало женщине, - невозможно.
Сама сотрудница островского приюта «Жизнь» Ольга Смирнова подтвердила факт попыток стерилизовать животных. «У нас до сих пор ее собака в приюте живёт, и то забрали с улицы сами по жалобам, добровольно на стерилизацию она отказалась выдать собак, когда их было всего две. Теперь их видимо много, но она спокойно говорит, что это не ее собаки, а принадлежность собак к ней не установишь, так как законов об обязательном чипировании у нас нет», - пояснила она.
Ольга Смирнова добавила, что общалась с женщиной лично. «Она рассказывала про три высших образования, о вреде стерилизации, обещала собак не выпускать. А после переезда из частного дома в квартиру просто поселила животных во дворе. Когда мы забирали одну из двух, у второй были щенки, мы планировали ее тоже забрать вместе со щенками, но, увы, женщина накануне спрятала собаку и щенков, после подрастила и выпустила на улицу», - заключила сотрудница приюта.
Псковская Лента Новостей обратилась в управляющую компанию «Зодчий». Сотрудники УК пояснили, что собаки действительно живут на подведомственной территории. Ранее щенков пытались отлавливать, но они были дикими, что затрудняло их отлов и дальнейший поиск «добрых рук» для питомцев. Директор УК Николай Кутырев также подтвердил факт обитания собак, однако однозначно утверждать, что выпускает всех животных одна конкретная женщина - не может.
В администрации Печорского округа ПЛН заверили, что никаких обращений от местных жителей не поступало. Сами же жители поясняют, что писали в личные сообщения главе округа Валерию Зайцеву с 2023 года, ответа на их обращения так и не поступило.
В УМВД России по Псковской области сообщили, что никаких заявлений в полицию по факту разгула по улицам бездомных собак не фиксировалось.
В данном случае в очередной раз идет речь о халатности хозяев животных. Жители стали заложниками ситуации, которая из-за безответственного поведения не может решиться годами. Выход прост - стерилизация, однако сделать это, как оказалось, не так просто.
Александра Мошина
Использованы фото и видео из группы «Информационная помощь города Печоры "Балто"» / «ВКонтакте»