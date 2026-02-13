Собачий бэби-бум

Жители Печор бьют тревогу из-за нерадивой хозяйки собак, которые бегают по городу на самовыгуле и рожают все больше и больше щенков. По словам местных жителей, история тянется уже с 2022 года. Женщина завела домашнюю собаку, которая начала приносить потомство. Первое время щенков удавалось пристраивать, но позже ситуация вышла из-под контроля. Подробнее о происходящем в Печорах - в материале Псковской Ленты Новостей.

В редакцию ПЛН обратились обеспокоенные печеряне, они рассказали, что псы, принадлежащие их соседке, бегают по улицам города, участвуют в так называемых «собачьих свадьбах», чем вызывают постоянное недовольство жителей. После очередных родов хозяйка оставила ещё одно животное. В итоге две нестерилизованные собаки свободно гуляют по городу.

«Мы неоднократно обращались к хозяйке лично, предлагали помощь со стерилизацией, вариант по договору и даже полное сопровождение. Но вместо понимания получали лишь хамство и отказ. Спустя время женщина переехала в квартал Майский. Там собаки живут в сарае, продолжают самовыгульный образ жизни и бесконтрольно приносят новое потомство. Судьба многих щенков до сих пор неизвестна. В Майском от этих собак уже появились ещё три суки, которые тоже постоянно рожают. Наши обращения в администрацию Печорского муниципального округа игнорировались», - рассказали жители.

Печеряне отмечают, что ситуация стремительно усугубляется. «Недавно четыре суки родили почти одновременно. Сейчас на территории одной управляющей компании живут четыре взрослые собаки и около 15 щенков разного возраста. И это - только начало. Как только их оттуда прогонят, щенки разойдутся по району, а среди них есть и девочки. Значит, всё повторится снова. Круг никогда не разорвётся. И снова пострадают невинные животные, они не виноваты в человеческой халатности и безответственности», - сетуют местные жители.

Одна из жительниц поделилась информацией о том, что женщине хотели помочь со стерилизацией животных, но она этому всячески препятствует.

«Еще несколько лет назад одна из дочек женщины подобрала собачку на улице, но собачка выросла, а стерилизовать ее они наотрез отказались. Мы ходили к ним, чтобы они собаку отдали на стерилизацию, сказали, что деньгами поможем, только стерилизуйте. Проблема была в том, что, когда собака загуливала, ее просто выкидывали на улицу, она собирала, естественно, кобелей, и бегали "собачьи свадьбы", никто не на что не реагировал. Они такие люди, что идти на переговоры не хотят. Потом они переехали в Майский. Конечно, мы не контролировали, сколько собак она себе оставляет, сколько раздает, это невозможно посчитать. Но те собаки, которых не удавалось раздать, оказывались на улице. У меня есть фотографии, когда два года назад эта женщина просила деньги с людей на строительство вольера. Тогда она всем говорила, что собак подобрала на улице», - пояснила очевидица проблемы.

Однако люди уверены, что подобрать на улице несколько собак одного возраста, похожих друг на друга и на животное, которое принадлежало женщине, - невозможно.

«К ней приезжала, лично договаривалась Ольга Смирнова с островского приюта. Говорила: "Дай нам собак, мы тебе стерилизуем и вернем". Женщина категорически отказывалась. Количество собак растет, они в Майском обитают, люди их подкармливают», - продолжила женщина.

Сама сотрудница островского приюта «Жизнь» Ольга Смирнова подтвердила факт попыток стерилизовать животных. «У нас до сих пор ее собака в приюте живёт, и то забрали с улицы сами по жалобам, добровольно на стерилизацию она отказалась выдать собак, когда их было всего две. Теперь их видимо много, но она спокойно говорит, что это не ее собаки, а принадлежность собак к ней не установишь, так как законов об обязательном чипировании у нас нет», - пояснила она.

Ольга Смирнова добавила, что общалась с женщиной лично. «Она рассказывала про три высших образования, о вреде стерилизации, обещала собак не выпускать. А после переезда из частного дома в квартиру просто поселила животных во дворе. Когда мы забирали одну из двух, у второй были щенки, мы планировали ее тоже забрать вместе со щенками, но, увы, женщина накануне спрятала собаку и щенков, после подрастила и выпустила на улицу», - заключила сотрудница приюта.

Псковская Лента Новостей обратилась в управляющую компанию «Зодчий». Сотрудники УК пояснили, что собаки действительно живут на подведомственной территории. Ранее щенков пытались отлавливать, но они были дикими, что затрудняло их отлов и дальнейший поиск «добрых рук» для питомцев. Директор УК Николай Кутырев также подтвердил факт обитания собак, однако однозначно утверждать, что выпускает всех животных одна конкретная женщина - не может.

В администрации Печорского округа ПЛН заверили, что никаких обращений от местных жителей не поступало. Сами же жители поясняют, что писали в личные сообщения главе округа Валерию Зайцеву с 2023 года, ответа на их обращения так и не поступило.

В УМВД России по Псковской области сообщили, что никаких заявлений в полицию по факту разгула по улицам бездомных собак не фиксировалось.

«Мы просим помощи, совета и поддержки всех неравнодушных. Проблема должна быть решена гуманно, цивилизованно и окончательно - со стерилизацией животных за счёт хозяйки и предотвращением дальнейшего размножения. Эта история не про конфликт. Это про ответственность. Про жизни тех, кто не может сказать о своей боли», - уверены печеряне.

В данном случае в очередной раз идет речь о халатности хозяев животных. Жители стали заложниками ситуации, которая из-за безответственного поведения не может решиться годами. Выход прост - стерилизация, однако сделать это, как оказалось, не так просто.

Александра Мошина

Использованы фото и видео из группы «Информационная помощь города Печоры "Балто"» / «ВКонтакте»