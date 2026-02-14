Семейное кафе «Соль» поздравляет с Днем Святого Валентина

С момента открытия в кафе «Соль» проводились романтические свидания, предложения руки и сердца, празднования годовщины свадьбы. Уютное семейное кафе - одно из самых востребованных мест Пскова – приглашает отметить самый романтический праздник в году! Каждой паре сегодня в качестве комплимента здесь подарят шоколадные конфеты в виде сердца.
