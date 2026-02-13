Пятница тринадцатое – правда или вымысел?

Мы слышали много жутких примет про пятницу тринадцатое, большинство поверий об этом дне рекомендует нам быть начеку, ведь именно в этот день может произойти все что угодно, особенно если в это верить. Но во что именно мы верим?

Если в неприятности, то несомненно их легко можно притянуть, и вот вам наглядный пример:

Великий итальянский композитор Россини до конца своих дней был окружён любовью и сочувствием друзей. И если правда то, что он, как многие итальянцы, считал пятницу днём неудачи, а тринадцать — числом неудачи, примечательно, что умер он в пятницу, 13 ноября.