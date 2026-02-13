 
Общество

Пятница тринадцатое – правда или вымысел?

0

Мы слышали много жутких примет про пятницу тринадцатое, большинство поверий об этом дне рекомендует нам быть начеку, ведь именно в этот день может произойти все что угодно, особенно если в это верить. Но во что именно мы верим?

Если в неприятности, то несомненно их легко можно притянуть, и вот вам наглядный пример:

Великий итальянский композитор Россини до конца своих дней был окружён любовью и сочувствием друзей. И если правда то, что он, как многие итальянцы, считал пятницу днём неудачи, а тринадцать — числом неудачи, примечательно, что умер он в пятницу, 13 ноября.

А если начать рассматривать пятницу тринадцатое как день волшебства и мистики? И на этот случай у нас тоже есть замечательный пример: если именно сегодня, не откладывая в долгий ящик скачать и зарегистрироваться в приложении доставки PRO-ЕДУ, то вы получите 500 подарочных бонусов! Волшебство!

Приложение уже доступно для скачивания, оформить заказ также можно через официальный сайт сервиса: про-еду.com

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjevC2HW.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026