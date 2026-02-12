Средний возраст жертв мошенничества вырос – аналитики

ВТБ проанализировал портрет клиентов, которые в прошлом году попадались на уловки мошенников. Женщины чаще мужчин страдали от их обмана – 54% против 46%, годом ранее соотношение было 50/50, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

По данным исследования ВТБ, женщины чаще подвергались атакам мошенников весной, особенно в апреле и мае. Средний возраст пострадавших увеличился: в 2025 году он составил 48 лет (50 лет среди женщин, 46 лет — у мужчин), год назад – около 40 лет. Большинство успешных мошеннических операций пришлось на клиентов из густонаселенных регионов. На Москву и Московскую область суммарно приходится 19% всех случаев, на Санкт-Петербург и Ленинградская область — более 7%.