Сотрудники Росгвардии отметили 57-летие подразделений лицензионно-разрешительной работы в Пскове

Торжественное собрание, посвященное 57-летию со дня образования подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы, прошло в управлении Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства. 


Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Мероприятие состоялось в год 10-летия со дня основания войск национальной гвардии Российской Федерации и 215-летия со дня учреждения войск правопорядка. В ходе торжества отличивших сотрудников наградили ведомственными наградами.

Официальной датой создания подразделений лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью считается 12 февраля 1969 года. В этот в управлении административной службы милиции был образован четвертый отдел, на который возложили функции по осуществлению разрешительной работы.

 

На учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии состоит более 17 тысяч граждан, имеющих лицензии и разрешения на право владения оружием. В их распоряжении находится свыше 33 тысячи единиц оружия.

В 2025 году граждане и юридические лица подали более 12 тысяч заявлений на предоставление государственных услуг в сфере оборота гражданского оружия и осуществления частной охранной деятельности. В рамках контрольных мероприятий за нарушения законодательства сотрудники ведомства аннулировали 345 лицензий и разрешений на право владения оружием.

При контроле соблюдения законодательства о частной охранной деятельности сотрудники Росгвардии провели 322 проверки и выявили 75 правонарушений.

