Группа девушек-полицейских приняла присягу в Пскове

В Центре профессиональной подготовки управления МВД России по Псковской области состоялась торжественная церемония принятия присяги. Группа слушательниц дала клятву на верность службе в органах внутренних дел. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Перед государственным флагом Российской Федерации в присутствии руководителей, коллег, родных и близких поступившие на службу в органы внутренних дел поклялись соблюдать конституцию и законы страны, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

Новоиспеченных сотрудниц к присяге привел врио начальника центра, полковник полиции Дмитрий Шрайнер. Он подчеркнул, что для молодых сотрудниц важно использовать опыт коллег, которые, в свою очередь, всегда готовы прийти на помощь новым специалистам.