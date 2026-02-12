 
В Псковской области продолжаются соревнования и мастер-классы в рамках регионального этапа «Профессионалов»

Соревнования по различным компетенциям регионального этапа всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы» продолжаются в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Фотографии организаторов регионального этапа

В Великих Луках стартовала компетенция «Парикмахерское искусство». В ней также принимают участие представители Витебского индустриально-технологического колледжа. В Республике Беларусь они уже принимали участие в подобных мероприятиях. Эксперты Псковской области обменялись опытом с зарубежными коллегами. Главный эксперт провел все необходимые инструктажи, совместно с конкурсантами подробно разобрали конкурсное задание: шаг за шагом проанализировали требования, обсудили стратегии выполнения и типичные ошибки из прошлых лет. В один из соревновательных дней участникам предстояло создать женскую прическу на распущенных волосах с окрашиванием и женскую собранную прическу.

Соревновательный день по компетенции «Сварочные технологии» прошел в Великолукском политехническом колледже. Конкурсанты выполнили два объемных чемпионатных модуля с использованием ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Это фундамент профессии, требующий безупречной техники, концентрации и точного соблюдения геометрии шва. Участники из Республики Беларусь продемонстрировали высокий уровень подготовки и внесли значимый вклад в атмосферу здоровой конкуренции.

В рамках регионального этапа продолжается знакомство с различными профессиями на  мастер-классах. На интерактивных площадках «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники», «Документационное обеспечение управления и архивоведение» и «Спасательные работы» псковские школьники не только получили впечатления от знакомства с колледжем и специальностями, но и приобрели свой первый ценный практический опыт работы в конкретных профессиональных сферах. Профориентационная интерактивная программа «Выбор профессии: путешествие начинается здесь» состоялась на базе Псковского агротехнического колледжа.

Добавим, мероприятия регионального этапа чемпионата «Профессионалы» в Псковской области продлятся до 20 февраля. Для участников подготовлена насыщенная деловая программа, включающая образовательный и профориентационный модули.

Всероссийское чемпионатное движение «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России и включает в себя чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

