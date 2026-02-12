 
Общество

Масленица пройдет в Пушкиногорском округе 22 февраля

Оргкомитет по проведению праздника Масленицы провел встречу с ответственными службами для организации мероприятия, сообщила глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова на своей странице сети «ВКонтакте».

Фото здесь и изображение далее: страница сети «ВКонтакте» Оксаны Филипповой

«В этом году в качестве соорганизаторов мероприятия привлекаются и представители бизнес-сообщества нашего района, которые совместно с Администрацией округа представят пушкиногорцам и гостям праздника новые идеи в дополнение к уже традиционным обычаям, характерным для этого праздника», - написала Оксана Филиппова.

Она отметила, что организаторы прикладывают максимум усилий, чтобы представить всем будущим присутствующим интересную программу, обеспечить безопасность, и главное - угостить блинами.

Глава Пушкиногорского округа также подчеркнула, что масленица символизирует прощание с зимой и встречу весны.

«Ждём всех на площадке районного стадиона, чтобы окунуться в традиции проведения одного из народных русских праздников Мероприятие состоится 22 февраля в 12 часов!!!» - сообщила она.

