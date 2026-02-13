Лишь 12% псковичей собираются отмечать День святого Валентина ‑ опрос

Отмечать День святого Валентина собираются лишь 12% псковичей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по итогу пороса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Неофициальная дата более популярна у молодежи: среди респондентов до 35 лет праздновать будут 20%, тогда как среди опрошенных 45 лет и старше — только 6%. Среди тех, кто состоит в браке, отмечать 14 февраля готовы лишь 11%, а среди еще не состоящих в зарегистрированном браке — 24%.



Что касается традиции дарить цветы, то в 2026 году это сделают 3 из 10 мужчин, встретивших свою вторую половину. Традиция сильнее распространена среди горожан, состоящих в незарегистрированных отношениях, чем среди состоящих в браке. Главными посетителями цветочных магазинов в День влюбленных будут мужчины до 35 лет: из них букеты планирует покупать каждый второй.



На корпоративном уровне праздник практически игнорируется. В 2026 году лишь 1 из 100 компаний планирует как-либо отметить 14 февраля.