Павел Дуров: Попытка РФ директивно навязать населению сервис не имеет успешных примеров в мировой практике

Основатель Telegram Павел Дуров дал свой комментарий по поводу ограничения работы сервиса в России. В своем личном канале он заявил, что в мировой практике не существует успешных примеров директивного навязывания населению определенных соцсетей.

По словам Павла Дурова, в качестве аргумента за блокировку Telegram и принудительный перевод россиян в другое приложение иногда ссылаются на пример Китая и его мессенджера WeChat, но это сравнение ошибочно.

«WeChat не назначали "национальным мессенджером" и не навязывали людям. Он стал абсолютным лидером в свободной конкурентной борьбе начала 2010-х, предложив китайским пользователям лучший сервис из десятков претендентов (среди которых были и международные мессенджеры вроде WhatsApp*, доступные в те годы без ограничений). Лишь после того как WeChat органически завоевал большинство аудитории, государство начало интегрировать в него свои услуги», — уверен бизнесмен. Схожим образом главными мессенджерами в Корее и Японии (более 90% рынка) стали KakaoTalk и LINE — также без блокировок иностранных конкурентов и без административной поддержки.

Павел Дуров подчеркнул, что конкуренция является движущей силой инноваций и что борьба с ней снижает безопасность общения людей.

«Попытка России директивно навязать населению сервис не имеет успешных примеров в мировой практике. В мире существуют всего три лидирующих на своих рынках локальных мессенджера, и все они стали результатом рыночной конкуренции, а не назначения чиновниками. Конкуренция — движущая сила инноваций. Ее устранение лишь снизит качество жизни и безопасность общения людей», — подчеркнул бизнесмен. Смотрите также Роскомнадзор продолжит введение ограничений против Telegram

*Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ