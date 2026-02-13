Фотофакт: Несколько тополей спилили у остановки «Маяк» в Пскове

Работы по вырубке деревьев прошли в Пскове в районе здания №40б на Рижском проспекте, рядом с остановкой общественного транспорта «Маяк», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Специалисты спилили несколько взрослых тополей, которые долгие годы росли вдоль проезжей части.

Ранее сообщалось, что частичная вырубка деревьев также планируется на улице Советской в Пскове, которую будут ремонтировать на участке от площади Победы до Октябрьской площади в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».