О реорганизации стоматологических поликлиник Пскова расскажут в пресс-центре ПЛН

Очередная пресс-конференция состоится сегодня, 13 февраля, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

В начале февраля министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко сообщила о планах создать в Пскове единую стоматологическую поликлинику. Каковы цели и суть грядущих преобразований? Каков ожидаемый эффект? Как новость о реорганизации восприняли коллективы поликлиник, которых это коснется? На эти и многие другие вопросы ответят:

Бируля Владимир Леонидович — главный врач Стоматологической поликлиники Псковской области (на Юбилейной, 95)

Черных Марина Викторовна — главный врач Псковской стоматологической поликлиники (Октябрьский проспект, 29).

Также участники расскажут о работе своих учреждений — чем они живут сегодня, какие услуги оказывают и насколько востребованы среди псковичей.

Начало пресс-конференции — в 15.00. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.