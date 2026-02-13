 
Общество

О реорганизации стоматологических поликлиник Пскова расскажут в пресс-центре ПЛН

0

Очередная пресс-конференция состоится сегодня, 13 февраля, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM. 

В начале февраля министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко сообщила о планах создать в Пскове единую стоматологическую поликлинику. Каковы цели и суть грядущих преобразований? Каков ожидаемый эффект? Как новость о реорганизации восприняли коллективы поликлиник, которых это коснется? На эти и многие другие вопросы ответят:

  • Бируля Владимир Леонидович — главный врач Стоматологической поликлиники Псковской области (на Юбилейной, 95)
  • Черных Марина Викторовна — главный врач Псковской стоматологической поликлиники (Октябрьский проспект, 29). 

Также участники расскажут о работе своих учреждений — чем они живут сегодня, какие услуги оказывают и насколько востребованы среди псковичей. 

Начало пресс-конференции — в 15.00. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026