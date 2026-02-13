«Чай втроем»: Ольга Родина о «свадьбе» Пушкина и Керн, чебурашке и дочке-начальнице

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Чай втроем». Это программа, в которой ведущие Татьяна и Дмитрий Ивановы выясняют, чем живут известные в регионе люди, о чем мечтают, какое варенье больше всего любят, под какую музыку в молодости зажигали на дискотеках и какие книги зачитывали до дыр.

Сегодня на чайные посиделки в студию придет известная в Пскове и за его пределами общественница — руководитель региональной общественной молодежной организации «Вечевой орден», федеральный тренер движения «Волонтеры Победы» (и не только), эксперт многих грантовых конкурсов Ольга Родина.

Она расскажет, когда в ней «проснулись» первые задатки общественницы, почему, будучи еще школьницей, она бывала в ПГПИ им. С. М. Кирова чаще, чем студенты, как начиналась история ее любви с будущим мужем, каково это — быть в подчинении у дочери-начальницы и как отдыхать без отпуска.

