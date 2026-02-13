Сбер создал сервис для поиска работы техническим специалистам

Северо-Западный банк Сбербанка разработал цифровое решение для компании ООО «МетеорСтафф», которое позволяет техническим специалистам находить вакансии по всей России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Рекрутинговая платформа МетеорСтафф представляет площадку взаимодействия крупных промышленных предприятий России с рекрутерами и потенциальными соискателями. Сервис позволяет работодателям размещать вакансии технических специалистов (токарей, слесарей и т. д), а кандидатам - публиковать резюме с указанием опыта работы, зарплатными ожиданиями. Ключевая особенность МетеорСтафф — реферальная модель подбора сотрудников. Программа дает возможность любому пользователю рекомендовать специалистов и получать вознаграждение за их трудоустройство.

Последние годы на российском рынке возрос спрос на технических специалистов. Зачастую соискатели испытывают сложности с поиском надежного работодателя. Фин-тех решение, разработанное Сбером для МетеорСтафф, решает эту проблему, позволяя людям из самых удаленных уголков России находить вакантные места.

Цифровая платформа построена на базе сервиса Сбера «Безопасные сделки» для автоматизации отношений и расчетов между заказчиком и исполнителем и технологии Sber API*, которая позволяет работодателям оперативно проводить выплаты, сокращая бюрократические сделки. В основе платформы лежит новейшая технология для выплат — смарт-контракт. Она гарантирует, что денежные средства за качественно выполненную работу точно и вовремя поступят на реквизиты исполнителя, а законность каждой сделки подтверждается электронным подписанием договора и двусторонним актом внутри платформы. Таким образом, каждый нанятый специалист сможет получить четкое понимание условий сотрудничества и гарантированное вознаграждение.

На сегодняшний день на ресурсе МетеорСтафф разместили вакансии такие крупные организации, как «Русал», «Группа ГМС» и ПАО НК «Роснефть».

«Создавая цифровое решение для МетеорСтафф, мы стремились обеспечить высокий уровень защиты компаний-работодателей и исполнителей. Для нас принципиально важно предложить партнерам сервис, который бы соответствовал стандартам безопасности, прозрачности и удобства для всех сторон. Уверен, это финтех-решение не только упростит процесс найма, но и качественно улучшит рынок труда рабочих специалистов в России», - считает председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

«Мы видим устойчивый рост спроса на специалистов со стороны промышленных предприятий. Наша платформа позволяет любому человеку без специальной подготовки участвовать в подборе персонала и получать за это официальный доход, не сталкиваясь с бюрократией и налоговыми сложностями. Все эти вопросы мы берём на себя», - заявил руководитель компании ООО «МетеорСтафф» Максим Гончар.

Рекрутинговая платформа МетеорCтафф — не первое цифровое решение, разработанное Сбером, по принципу смарт-контрактов. В 2025 году Северо-Западный банк Сбербанка запустил площадку для самозанятых «Получите-распишитесь», которая помогает бизнесу и фрилансерам легко находить друг друга, заключать договоры и обмениваться выплатами с гарантией прозрачности и юридической защищённости. Финтех-решение автоматизирует процессы оплаты, формирования чеков в ФНС и удержания налога, помогает держать под контролем доходы и снижать риски.