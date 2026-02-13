 
Общество

Михаил Чубаркин рекомендован на пост председателя Пушкиногорского районного суда

На должность председателя Пушкиногорского районного суда на 6-летний срок полномочий рекомендован Михаил Чубаркин. Об этом  Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона по итогам заседания квалификационной коллегии судей Псковской области, которое состоялось 13 февраля. 

Помимо этого, на должность мирового судьи судебного участка №3 в границах административно-территориальной единицы «Гдовский район» на трехлетний срок полномочий рекомендован Сергей Сидяков; на пост мирового судьи судебного участка №8 в границах административно-территориальной единицы «Локнянский район» без ограничения срока полномочий советуют назначить Олесю Незамаеву. 

Марина Касарицкая рекомендована на должность мирового судьи судебного участка 16 в границах административно-территориальной единицы «Пушкиногорский район» без ограничения срока полномочий, а Полина Касьяненко - на должность мирового судьи судебного участка №43 в границах административно-территориальной единицы «Псков», также без ограничения срока полномочий. 

Также был рассмотрен иной ряд вопросов, входящих в компетенцию данного органа судейского сообщества. 

