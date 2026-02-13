 
Общество

Главврач областной стоматологии назвал цель объединения псковских поликлиник

1

Основная цель реорганизации стоматологической помощи – повышение ее качества и оптимизация расходов. Такое мнение высказал в эфире ПЛН FM (102,6 FM) главный врач Стоматологической поликлиники Псковской области Владимир Бируля.

«У нас основная цель реформы – это повышение качества помощи, оптимизация расходов и обеспечение финансовой стабильности. Пока еще нет распоряжения правительства по реорганизации, но оно должно выйти до 16 февраля. Предполагается реформирование путем присоединения поликлиник вместе с детским отделением. Учреждение на Юбилейной станет якорной организацией, можно сказать, главной», – сказал Владимир Бируля.

Он отметил, что коллектив воспринял новость с настороженностью, так как обе поликлиники являются самодостаточными учреждениями.

«Коллектив встретил это с настороженностью. Стоматология – это самодостаточные организации, без кредиторских задолженностей. Это две равноценные поликлиники со своими коллективами. Доктора и все медработники привыкли к своему главврачу, естественно, при слиянии будут вопросы», – добавил Владимир Бируля.

Главный врач Псковской стоматологической поликлиники Марина Черных согласилась со своим коллегой, подтвердив, что настороженность присутствует в коллективе.

«Я подтверждаю, у нас полноценные рабочие коллективы, со своими принципами, со своими эго. У нас сильный и работоспособный коллектив, и мы вливаемся с приличными активами. Это настороженность у управляющего персонала, так как будут изменения», – сказала Марина Черных.

Напомним, в Псковской области продолжается системное укрупнение учреждений здравоохранения. Ранее муниципальные поликлиники объединили в несколько больших «кустов», к областной больнице присоединили городские в Пскове и в Великих Луках, слили два оставшихся на всю область роддома в этих же двух городах, обе инфекционки. Теперь пришла очередь стоматологической службы.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026