Главврач областной стоматологии назвал цель объединения псковских поликлиник

Основная цель реорганизации стоматологической помощи – повышение ее качества и оптимизация расходов. Такое мнение высказал в эфире ПЛН FM (102,6 FM) главный врач Стоматологической поликлиники Псковской области Владимир Бируля.

«У нас основная цель реформы – это повышение качества помощи, оптимизация расходов и обеспечение финансовой стабильности. Пока еще нет распоряжения правительства по реорганизации, но оно должно выйти до 16 февраля. Предполагается реформирование путем присоединения поликлиник вместе с детским отделением. Учреждение на Юбилейной станет якорной организацией, можно сказать, главной», – сказал Владимир Бируля.

Он отметил, что коллектив воспринял новость с настороженностью, так как обе поликлиники являются самодостаточными учреждениями.

«Коллектив встретил это с настороженностью. Стоматология – это самодостаточные организации, без кредиторских задолженностей. Это две равноценные поликлиники со своими коллективами. Доктора и все медработники привыкли к своему главврачу, естественно, при слиянии будут вопросы», – добавил Владимир Бируля.

Главный врач Псковской стоматологической поликлиники Марина Черных согласилась со своим коллегой, подтвердив, что настороженность присутствует в коллективе.

«Я подтверждаю, у нас полноценные рабочие коллективы, со своими принципами, со своими эго. У нас сильный и работоспособный коллектив, и мы вливаемся с приличными активами. Это настороженность у управляющего персонала, так как будут изменения», – сказала Марина Черных.

Напомним, в Псковской области продолжается системное укрупнение учреждений здравоохранения. Ранее муниципальные поликлиники объединили в несколько больших «кустов», к областной больнице присоединили городские в Пскове и в Великих Луках, слили два оставшихся на всю область роддома в этих же двух городах, обе инфекционки. Теперь пришла очередь стоматологической службы.