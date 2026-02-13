Главный врач Псковской стоматологической поликлиники: Детское население запущено

Взрослые жители Псковской области стали бережнее относиться к своим зубам. В детской же стоматологии ситуация хуже из-за безответственности родителей. Об этом рассказали главные врачи псковских стоматологий в эфире ПЛН FM (102,6 FM).
Главный врач Псковской стоматологической поликлиники Марина Черных не согласилась со своим коллегой в вопросе детской стоматологии. Она отметила, что у многих детей присутствуют запущенные зубные заболевания.
«Неотложная помощь работает 13 часов и очень востребована. Врач не просиживает, по 30 человек каждую смену лечит. У меня нет радужных новостей, потому что детское население запущено, это вина родителей. Наши детские стоматологи говорят о том, что зубы надо чистить детям, когда еще зубов нет. Дети очень запущенные. 30% – это осложненный кариес. Это уже заболевания пульпы, причем постоянных зубов. Большое количество «шестерок» удаляется. Дети не просятся на прием, только когда острая боль», – добавила Марина Черных.