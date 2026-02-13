 
Общество

Главный врач Псковской стоматологической поликлиники: Детское население запущено

Взрослые жители Псковской области стали бережнее относиться к своим зубам. В детской же стоматологии ситуация хуже из-за безответственности родителей. Об этом рассказали главные врачи псковских стоматологий в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Судя по записям, конечно, следят за полостью рта. Тенденция к здоровью зубов намного улучшилась у людей. Раньше народ приходил к врачу-стоматологу и просили в основном удалять, не хотели лечить. Сейчас мы пытаемся сохранить зубы, и пациенты идут на это. Тенденция позитивная», – отметил главный врач Стоматологической поликлиники Псковской области Владимир Бируля.

Главный врач Псковской стоматологической поликлиники Марина Черных не согласилась со своим коллегой в вопросе детской стоматологии. Она отметила, что у многих детей присутствуют запущенные зубные заболевания.

«Неотложная помощь работает 13 часов и очень востребована. Врач не просиживает, по 30 человек каждую смену лечит. У меня нет радужных новостей, потому что детское население запущено, это вина родителей. Наши детские стоматологи говорят о том, что зубы надо чистить детям, когда еще зубов нет. Дети очень запущенные. 30% – это осложненный кариес. Это уже заболевания пульпы, причем постоянных зубов. Большое количество «шестерок» удаляется. Дети не просятся на прием, только когда острая боль», – добавила Марина Черных.

