Семь учебных учреждений планируют отремонтировать в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Москве принял участие в совещании заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. На заседании в координационном центре правительства подвели итоги прошлого года в системе образования и обсудили планы на 2026 год, в том числе предстоящий ремонт семи учебных учреждений в Псковской области, сообщили в пресс-службе областного правительства.


Вице-премьер остановился на основных достижениях отрасли, обозначил приоритетные направления для развития сферы образования, в том числе и в части модернизации инфраструктуры.

«В 2025 году введены в эксплуатацию 80 школ, капитально отремонтированы почти 1,6 тысячи. Новые объекты должны соответствовать современным требованиям доступности и цифровой оснащенности. При этом приоритетная задача — повышение качества образования», — сообщил Дмитрий Чернышенко.

Особое внимание он уделил развитию системы среднего профессионального образования, реализации федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Псковская область в проекте с 2024 года. На территории региона успешно реализуется образовательный кластер «Искусство и креативная индустрия» по направлению «Реставрация» на базе Псковского политехнического колледжа. В настоящее время в регионе в рамках федерального проекта идет региональный этап Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы», объединяющий 35 компетенций, в двух — принимают участие студенты из Витебской области.

Министр просвещения Сергей Кравцов в рамках совещания отдельно отметил высокие показатели по реализации национальных проектов в части сферы образования. В число регионов-лидеров, которые достигли полного кассового исполнения, вошла и Псковская область.

В Псковской области в прошлом году по нацпроектам «Молодежь и дети» и «Семья» отремонтировали семь школ, детский сад и колледж. В 2025 году введены в эксплуатацию две школы — в Пскове и в Пыталовском округе.

На этот год запланирован ремонт в семи учреждениях: учебные мастерские Псковского политехнического колледжа, Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, Локнянская средняя общеобразовательная школа, Островская средняя общеобразовательная школа №1, Харлапковская основная школа Палкинского района, детский сад «Улыбка» в Пскове и детский сад № 21 в Великих Луках. Общая сумма составит порядка 435 миллионов рублей, из них 38 миллионов рублей будет направлено на оснащение оборудованием. После определения новых подрядчиков продолжается ремонт в Кадетской школе, школе №7 и детском саду № 5 в Великих Луках. Кроме того, в регионе продолжается строительство еще пяти школ.

