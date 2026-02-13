Приставы Пскова помогли предотвратить блокировку проезда к предприятию

Судебные приставы Пскова предотвратили блокировку проезда к предприятию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

«В Пскове разгорелся громкий земельный конфликт, который может привести к остановке работы крупного предприятия. Псковский городской суд экстренно вмешался в ситуацию и запретил любые строительные работы на земельном участке. Новый собственник земли внезапно решил перекрыть единственный проезд для грузовой техники к соседнему зданию. На участке заблокированы десятки большегрузов, а предприятие рискует полностью остановить работу», - сообщили в УФССП.

Отмечается, что критическая ситуация возникла после того, как владелец установил забор и попытался ограничить доступ к соседнему участку. На территории уже начались земляные работы, которые могли полностью перекрыть путь к зданию.

«Суд принял беспрецедентное решение — запретил любые строительные работы до окончательного вердикта. Определение подлежит немедленному исполнению, что подчеркивает серьезность ситуации. Исполнительный лист, содержащий требования о запрете строительной деятельности согласно схеме сервитута земельного участка, поступил на исполнение в отделение судебных приставов Псковского района», - добавили в ведомстве.

Судебный пристав уведомил руководство-должника о возбуждении исполнительного производства. Также руководитель строительной компании был предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ, за неисполнение решения суда. Вдобавок сотрудники службы судебных приставов оперативно прибыли непосредственно на участок, чтобы проконтролировать выполнение судебного постановления и убедиться, что строительство действительно приостановлено.