«Обратную связь» от молодежи и деятельность не «для галочки» обсудили на первой встрече нового Молодёжного парламента

Какие возможности открывает членство в Молодежном парламенте и почему власть ждет от молодежи «обратную связь» – эти и другие актуальные темы обсудили депутаты на первой встрече с членами нового состава Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.



Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В установочной сессии приняли участие председатель Собрания Александр Котов («Единая Россия»), вице-спикеры Виктор Остренко, Александр Братчиков, Игорь Дитрих («Единая Россия»), председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов («Единая Россия») и заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь.

По традиции общение началось с напутственных слов руководителя законодательного органа. Александр Котов заверил ребят, что при должной инициативе у каждого из них будет возможность проявить себя, а также получить полезные знания и опыт, которые, независимо от выбранного профессионального пути, обязательно пригодятся в жизни. Со своей стороны депутаты видят в членах Молодежного парламента источник обратной связи для принятия эффективных решений в сфере молодежной политики.

«Сейчас можно слышать упреки, что молодежь предоставлена сама себе и власть ею не занимается. Могу вас твердо заверить, что и депутаты, и правительство, и губернатор заинтересованы во взаимодействии с молодежью. Мы хотим понимать, что интересно и нужно именно вам, и вместе с вами решать эти задачи, чтобы в конечном итоге наше молодое поколение было успешным и достойно представляло наш регион и нашу страну», – обратился к членам Молодежного парламента Александр Котов.

Спикер дал молодым коллегам конкретные советы по предстоящей работе, в том числе сохранять преемственность и участвовать в заседаниях комитетов и сессиях Собрания. Александр Котов также призвал активно взаимодействовать с региональным министерством по молодежной политике, напомнив, что его нынешний руководитель Дмитрий Яковлев когда-то тоже был членом Молодежного парламента.

Кроме того, Александр Котов напомнил ребятам о возможности участвовать в нормотворческой деятельности и, используя этот механизм, влиять через депутатский корпус на изменения регионального и даже федерального законодательства.

«Мы готовы помочь, чтобы ваша инициатива обрела правильные юридические формы», – отметил спикер Собрания и пожелал «новобранцам» успешной работы.

Куратор Молодежного парламента, вице-спикер Виктор Остренко, также обратил внимание своих подопечных на важность участия молодежи в законотворчестве.

«Все принимаемые сейчас решения на уровне федерации, региона и органов местного самоуправления проецируются на будущее. Принятый сегодня закон определяет, каким будет наше завтра. Поэтому очень важно, чтобы формирование этого будущего происходило непосредственно во взаимодействии с целевой аудиторией – молодежью», – подчеркнул Виктор Остренко.

Затем члены Молодежного парламента прошли «краткий ознакомительный курс» о каждом парламентском комитете. Александр Братчиков рассказал о процедуре принятия областного бюджета и его структуре. Алексей Севастьянов проинформировал, какой путь «от идеи до воплощения» проходит внесенная в Собрание законодательная инициатива.

Игорь Дитрих обозначил вопросы, относящиеся к компетенции комитета по труду и социальной политике, а также на правах старшего коллеги дал членам Молодёжного парламента совет: «Я хочу пожелать, чтобы на первом месте у вас все-таки была ваша профессия, а уже потом – политическая деятельность. Профессионализм – это первый кирпичик фундамента жизни, без которого ничего остального не будет».

Владимир Кузь представил экономический комитет и попросил членов Молодежного парламента быть «посредниками» между представителями своего поколения и властью.

Установочная сессия продолжилась в новом формате: члены Молодежного парламента разделились на группы и представили свое видение проблем и путей их решения. Ребята попытались ответить на вопросы, как вовлечь молодежь в общественную жизнь не «для галочки», почему молодые специалисты часто уезжают из региона и какие кадровые механизмы будут действенными, как повысить доступность мер поддержки молодых семей и какой должна быть современная городская среда.

Первое официальное заседание Молодежного парламента, на котором будут избраны его председатель и руководители комитетов, пройдет 27 февраля.