Комиссия по развитию ИИ появилась в Псковской области

Комиссия по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта появилась в Псковской области, следует из опубликованного на официальном сайте губернатора региона распоряжения.

Согласно документу, комиссия будет стимулировать разработку и внедрение ИИ‑технологий в регионе, координировать взаимодействие органов власти и бизнеса в этой сфере, вырабатывать предложения по совершенствованию правового регулирования ИИ, обеспечивать использование доверенных технологий искусственного интеллекта в госуправлении, а также исполнять решения федеральных координационных органов по внедрению ИИ‑технологий.

В состав комиссии вошли губернатор Псковской области, его заместители и все руководители региональных ведомств.