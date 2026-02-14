В Госдуме связали нападения подростков на учебные заведения с видеоиграми

Недавние происшествия в учебных заведениях России с участием подростков могут быть связаны с их увлечением видеоиграми. Об этом 14 февраля сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, сославшись на экспертов.

Он отметил, что злоумышленники посредством игровых платформ и сопутствующих приложений вовлекают несовершеннолетних в чаты и сообщества, где публикуются деструктивные и запрещенные материалы. В них детей вербуют для совершения различных преступлений, дают инструкции и обещают выделить деньги на покупку оружия. За такими предложениями находятся в том числе и украинские террористы, подчеркнул политик.

Вячеслав Володин допустил, что последние нападения на российские учебные заведения могут быть связаны между собой, пишут «Известия».

В своем канале в мессенджере MAX Вячеслав Володин запустил опрос по этой теме.

В феврале в России произошла серия нападений на учебные учреждения. В Уфе девятиклассник устроил стрельбу в школе. Также в Уфе подросток напал с ножом на студентов одного из медвузов.

В Красноярске школьница устроила поджог.

11 февраля в Анапском индустриальном техникуме студент открыл стрельбу из ружья.