 
Общество

В Госдуме связали нападения подростков на учебные заведения с видеоиграми

0

Недавние происшествия в учебных заведениях России с участием подростков могут быть связаны с их увлечением видеоиграми. Об этом 14 февраля сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, сославшись на экспертов.

Он отметил, что злоумышленники посредством игровых платформ и сопутствующих приложений вовлекают несовершеннолетних в чаты и сообщества, где публикуются деструктивные и запрещенные материалы. В них детей вербуют для совершения различных преступлений, дают инструкции и обещают выделить деньги на покупку оружия. За такими предложениями находятся в том числе и украинские террористы, подчеркнул политик.

Вячеслав Володин допустил, что последние нападения на российские учебные заведения могут быть связаны между собой, пишут «Известия».

В своем канале в мессенджере MAX Вячеслав Володин запустил опрос по этой теме.

В феврале в России произошла серия нападений на учебные учреждения. В Уфе девятиклассник устроил стрельбу в школе. Также в Уфе подросток напал с ножом на студентов одного из медвузов.

В Красноярске школьница устроила поджог.

11 февраля в Анапском индустриальном техникуме студент открыл стрельбу из ружья.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026