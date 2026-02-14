 
Общество

Более 500 жителей Псковской области обратились в Кадровые центры за январь

Кадровый центр «Работа России» Псковской области подвёл итоги работы за январь 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения.

В этом месяце 538 жителей региона обратились за оказанием услуг. Из них 436 граждан искали содействие занятости, и треть из них удалось трудоустроить.

249 работодателей разместили на едином цифровом портале 485 вакансий. На конец января 2026 года в области насчитывается 1739 вакантных мест, а 834 человека остаются в статусе «безработный».

Специалисты Кадровых центров оказали населению более 2000 мер поддержки. Они готовят локальные ярмарки трудоустройства и проводят мероприятия в школах и вузах.

Также идёт приём заявок на переобучение по востребованным специальностям в 2026 году.

Меры поддержки реализуются в рамках национального проекта «Кадры».

