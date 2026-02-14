 
Общество

В Псковском округе почтили память воинов-интернационалистов накануне 37-й годовщины вывода войск из Афганистана

Памятный вечер, посвященный 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел накануне в Соловьевском доме культуры. Мероприятие собрало ветеранов боевых действий, жителей округа, молодежь и представителей власти, чтобы вместе отдать дань уважения подвигу соотечественников. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

По словам главы, вечер стал продолжением ежегодной традиции, объединяющей поколения. За десять лет боевых действий в Афганистане участие в них приняли 620 тысяч советских солдат и офицеров. Среди них были и уроженцы Псковского округа, чьи имена и судьбы бережно хранит местная память.

«Фильмы, книги, стихи, песни, фотографии, хроника – мы много слышали об Афганской войне и ее героях. Но чтобы мы могли пережить их чувства и эмоции тех, кто их ждал, в зале звучали выдержки из писем "афганцев" и их близких. А в них – слова поддержки, горечь потерь, надежда, жажда жизни – все то, о чем писали их деды с фронтов Великой Отечественной и что в весточках с фронта приходит сегодня», – отметила Наталья Федорова.

 

Глава муниципалитета, ветераны Вооруженных сил, участники Афганской войны, жители и молодежь отдали дань уважения и памяти подвигу воинов-интернационалистов. Кульминацией памятного вечера стала торжественная церемония посвящения в ряды Юнармейского движения. В Псковском округе уже действуют 12 юнармейских отрядов, и в этот день их ряды пополнили ученики Стремуткинской школы.

«Пожелали ребятам успехов в учебной и общественной деятельности. И главное пожелания для всех нас – пусть скорее будет мир!», – заключила Наталья Федорова.

