Сретение Господне попадает на 40-й день после Рождества Христова

Сегодня, 15 февраля, православными христианами отмечается Сретение Господне – один из Двунадесятых праздников христианской Церкви, то есть главных праздников церковного года. В переводе с церковнославянского «сретение» означает «встреча». Сретение попадает на 40-й день после Рождества Христова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

В этот день Дева Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса Христа в Иерусалимский храм для совершения обряда очищения и посвящения Богу. В храме их встретил старец Симеон Богоприимец. Ему было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Симеон признал взял на руки Иисуса и произнес: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…»

Среди икон псковской иконописной школы особенно выделяется сцена «Сретения» с праздничного чина из иконостаса церкви Архангелов Михаила и Гавриила с Городца (первая треть XVI в.). Праздничный чин храма Гавриила и Михаила Архангелов является самым ранним в Пскове. В нем есть энергия псковской живописи, эмоциональность, экспрессия, усложненная иконография со множеством деталей и выразительный колорит.

Сцена «Сретение» схожа с образцом Андрея Рублева для иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры, с очень ясной символикой. Величественная старость Симеона, его длинные густые волосы, высокий рост и крупные ноги создают образ могучего пророка, достойного принять на свои руки слово Божие. Две горлицы в руках Иосифа являются символами Ветхого и Нового заветов.

Эту икону и другие можно увидеть в экспозиции «Живопись древнего Пскова» в Поганкиных палатах (улица Некрасова, 7).

А еще в этой экспозиции проходит программа для родителей с детьми – «Загадки иконы». Уточнить о проведении программы можно по телефону Музейного образовательного центра: +78112331390.