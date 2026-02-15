 
Общество

В Псковской области упрощаются правила ремонта объектов культурного наследия

0

С 1 марта 2026 года вступают в силу значительно упрощенные правила проведения работ на объектах культурного наследия, пишет ГТРК «Псков».

Министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик рассказал, что изменится.

Для ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, отменяется обязательная экспертиза. Проект и рабочая документация по-прежнему необходимы, но порядок становится уведомительным.

Ремонт мемориалов и монументов также переходит на уведомительный характер. Допускается замена плит, покрытий, благоустройство территории без изменения основной композиции.

Любые текущие ремонтные работы (покраска, замена части пола, штукатурка) теперь не требуют разрешений, а лишь уведомления. Это призвано решить проблему, когда собственники и пользователи объектов культурного наследия не могли провести даже минимальные работы.

Вадим Нэдик также выразил опасения, что упрощение может привести к повреждению объектов под видом ремонта. Однако он отметил, что активное краеведческое сообщество Псковской области оперативно реагирует на любые нарушения, особенно при появлении признаков ненадлежащего обращения с памятниками.

