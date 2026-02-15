В пешем походе «Тропою героя» приняли участие более 200 человек в Великолукском округе

В Великолукском округе более 200 человек приняли участие в пешем походе «Тропою героя». Об этом пишет глава округа Алексей Кузьмин в своём Telegram-канале.

Фото: Алексей Кузьмин / Telegram-канал

На стадионе Лычевской школы состоялась реконструкция исторического сражения, которая позволила участникам и зрителям окунуться в атмосферу тех героических дней, а у Малкинской высоты работала полевая кухня, где всех угощали горячим чаем и ароматной кашей, создавая особое чувство единства и тепла.

Также состоялся памятный митинг, посвящённый 84-й годовщине подвига нашего земляка — самого старшего Героя Советского Союза Матвея Кузьмина.

«Этот день в очередной раз напомнил всем нам о важности памяти и уважения к героическому прошлому нашего края. Искренне благодарю всех, кто вложил свой труд и душу в подготовку и организацию этого значимого для Великолукского округа события! Особая благодарность Лычевской школе, которая ежегодно выступает главным организатором мероприятия», - пишет глава Великолукского округа.