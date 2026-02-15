 
Михаил Ведерников поздравил ветеранов с Днём памяти о россиянах, исполнявших служебный долг

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день страна вспоминает мужество воинов-интернационалистов. Об этом пишет губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал

«Они защищали интересы страны, принимали участие в боевых действиях и миротворческих операциях, оказывали поддержку нашим дружественным странам по всему миру», - пишет Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что многие ветераны боевых действий продолжают вносить свой важный вклад и в мирной жизни: поддерживают участников СВО, проводят большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи.

«От всей души желаю воинам-интернационалистам, ветеранам войн и вооружённых конфликтов, их родным и близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!» - пожелал губернатор Псковской области.

