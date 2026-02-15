Названы любимые зимние развлечения россиян

Самые любимые зимние забавы россиян - лепить снеговика и кататься на тюбинге, за такой отдых проголосовали 46% респондентов, показал проведенный банком «Русский стандарт» опрос.

Еще 43% респондентов отметили, что любят играть в снежки. А 11% заявили, что предпочитают строить крепость.

Также популярностью пользуется катание на ледянке, за нее проголосовали 21% россиян. На санках с горки катаются 17% респондентов, а 16% участников опроса отметили, что не любят кататься с горки зимой, пишет ТАСС.

Среди зимних видов спорта большинство респондентов выбрали коньки - 48% проголосовавших. На втором месте беговые и горные лыжи с долей в 30% голосов. Снегоход предпочитают 15% россиян, а 7% отдали свои голоса сноуборду.