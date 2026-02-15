Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.
Фото: Псковский музей-заповедник
17 февраля (вторник):
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Музей-квартира В.И. Ленина;
- Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
- Музей истории города Печоры.
24 февраля (вторник):
- Приказная палата Псковского кремля;
- Власьевская башня;
- Плоская башня;
- Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
- Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С.В. Ковалевской.
25 февраля (среда):
- Двор Постникова;
- Палаты у Сокольей башни.
26 февраля (четверг):
- Варлаамовская и Высокая башни.
«Просим учитывать данную информацию при посещении», - отметили в музее.