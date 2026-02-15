 
Общество

Санитарные дни пройдут в псковском музее

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

17 февраля (вторник):

  • Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
  • Главное здание Псковского музея-заповедника;
  • Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
  • Поганкины палаты;
  • Музей-квартира В.И. Ленина;
  • Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
  • Музей истории города Печоры.

24 февраля (вторник):

  • Приказная палата Псковского кремля;
  • Власьевская башня;
  • Плоская башня;
  • Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
  • Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
  • Музей-усадьба С.В. Ковалевской.

25 февраля (среда):

  • Двор Постникова;
  • Палаты у Сокольей башни.

26 февраля (четверг):

  • Варлаамовская и Высокая башни.

«Просим учитывать данную информацию при посещении», - отметили в музее.

