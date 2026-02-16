«Встреча»: стартовала Масленичная неделя

Наступил первый день Масленицы — праздничной недели, предваряющей Великий пост. В народе этот день издавна называют «Встреча»: люди радуются приходу весны и началу весёлых масленичных гуляний.

С самого утра в городах и сёлах кипит подготовка к празднику: возводят снежные крепости, заливают ледяные горки, устанавливают качели и оборудуют ярмарочные площадки. По традиции в первый день Масленицы начинают печь блины — символ солнца и наступающего тепла. Хозяйки с особым вниманием замешивают тесто, вспоминая старинные обычаи и пожелания благополучия.

В этот день принято собираться за общим столом с родными и друзьями, обсуждать планы на предстоящую неделю и делиться радостным настроением. По давним поверьям, строгое следование традициям в первый день Масленицы сулит защиту и удачу на весь год. Так начинается «Узкая Масленица» — первые три дня недели, когда ещё допустимы хозяйственные дела и активная подготовка к главным гуляниям, которые развернутся в четверг и продлятся до воскресенья.

На каждый день масленой недели существовали определенные обряды. В понедельник — начало сырной недели — встреча Масленицы, во вторник — заигрыши. На лакомки, то есть в среду масленой недели, тещи приглашали на блины зятьев с женами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся. Наверняка отсюда и пошло выражение «к теще на блины».

В широкий четверг происходили самые людные санные катания. В городах и деревнях в этот день было принято устраивать кулачные бои. В пятницу — тещины вечерки — зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась золовкиным посиделкам, пишет calend.ru.

Воскресенье называлось «прощеным воскресеньем» или «прощеным днём». В этот день все навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались поцелуями, поклонами и просили прощения друг у друга, если обидели словами или поступками. А также в последний день масленичной недели обязательно проводился ритуал проводов Масленицы с обязательными ярмарками и широкими гуляниями и сожжением чучела Масленицы, вокруг которого в течение всей недели устраивают пляски, и водят хороводы.