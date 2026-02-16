 
Общество

Прошло два года со дня смерти известного псковского фотографа Дмитрия Маркова

В феврале 2024 года на 42-м году жизни не стало знаменитого фотографа из Пскова — Дмитрия Маркова.

Фото: «Фотограф Дмитрий Марков» / Telegram-канал

Дмитрий Марков родился в 1982 году в городе Пушкино Московской области. Российский фотограф-документалист и волонтёр получил известность, создавая жанровые снимки «провинциальной России» на камеру обычного смартфона, и публикуя их в своём Instagram*.

В 2005 году Маркова пригласили фотографировать в детский дом, и в результате этой поездки он увлёкся волонтёрством. Это увлечение привело к тому, что Марков переехал из Подмосковья в Порхов — c 2007 по 2012 год Дмитрий работал в псковской общественной организации «Росток» с детьми-сиротами из коррекционных детских домов, а также воспитателем в детской деревне «Федково». 

Издал два фотоальбома: «Черновик» (2017 год) и «Россия в квадрате» (2021 год), в которых, помимо снимков, сделанных в разных городах России, представлены и Псковская область, и сам Псков.

*Деятельность корпорации Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ. 

