Чипсы, колбаса и лимонады повышают риск деменции - аналитики

Специалисты Сеченовского университета представили обзор исследований, где подчеркнули связь неправильных диетических предпочтений с широким спектром заболеваний нервной системы — от депрессий и головных болей вплоть до болезни Альцгеймера и слабоумия.

По результатам анализа данных почти 70 тыс. участников было установлено, что чрезмерное употребление продуктов глубокой переработки, среди которых картофельные чипсы, лимонад, блюда быстрого питания, быстрорастворимая лапша, колбасы, сосиски, подслащенные молочные изделия и некоторые виды замороженных готовых блюд, существенно повышают опасность появления симптомов деменции, депрессии и мигрени.

Основная причина подобного негативного влияния кроется в сложных биохимических процессах организма. Ультраобработанная еда, насыщенная трансжирами (например, кондитерские изделия и маргарины), а также большое количество добавленного сахара (конфеты, приправы) ухудшают функционирование митохондрий — структур клеток, вырабатывающих энергию, пишут «Известия».

«Митохондрии теряют способность нормально производить энергию из глюкозы, снижается окисление энергетических субстратов, что способствует инсулинорезистентности, лежащей в основе сахарного диабета 2-го типа. Митохондриальная дисфункция и окислительный стресс также повышают в первую очередь риск болезни Альцгеймера», — объяснил заведующий кафедрой нервных болезней Института дополнительного образования Сеченовского университета Алексей Данилов.

Кроме того, нездоровое питание нарушает взаимодействие, называемое осью «кишечник–мозг». При развитии дисбаланса микрофлоры кишечника («дисбиоз») вредные вещества проникают в мозг, вызывая воспаление нервных клеток и увеличивая вероятность развития, например, болезни Паркинсона.