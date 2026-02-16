Предпринимателей в Великих Луках просят расчистить подходы к их объектам

Предпринимателей в Великих Луках просят расчистить подходы и прилегающие территории к их объектам. Такой призыв глава администрации города Андрей Беляев опубликовал в своем канале в MAX.

Фото здесь и далее: Андрей Беляев / MAX

«Зима в этом году по-настоящему русская и суровая. В минувшие выходные город вновь накрыл циклон с обильными снегопадами. Хочу подчеркнуть: мы видим каждое ваше обращение, ни один сигнал не остаётся без внимания — все они будут отработаны. Вместе с тем прошу отнестись с пониманием: к сожалению, рабочей силы и техники недостаточно, чтобы устранить последствия снегопада одновременно на всех участках», - написал Андрей Беляев.

Управляющие организации, коммунальные службы и подрядчики работали без выходных, однако объёмы выпавшего снега превышают текущие возможности.

«Отдельно хочу поблагодарить жителей, которые в выходные дни выходили на субботники во дворах и помогали коммунальным службам. Благодарен вам за активную гражданскую позицию и неравнодушие. Обращаюсь к предпринимателям города — владельцам магазинов и предприятий сферы услуг: пожалуйста, приведите в порядок подходы и прилегающие территории к своим объектам. В отношении тех, кто не соблюдает правила благоустройства, будут выписаны соответствующие предписания», - подытожил глава.

Работы по уборке снега продолжаются.