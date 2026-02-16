 
Общество

В Пскове пройдет фестиваль профессий «Время возможностей» 19 февраля

Фестиваль профессий «Время возможностей» состоится в Пскове 19 февраля с 11:00 до 16:30, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения.

Мероприятие состоится в областном Доме молодёжи. Участники смогут пообщаться с действующими профессионалами. Они ответят на все интересующие вопросы, школьники и студенты получат возможность узнать о трудоустройстве по специальности и адаптации на первом рабочем месте.

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области проведет презентацию профильных вузов, готовящих соискателей к службе по выбранной специальности с дальнейшим трудоустройством. В рамках фестиваля школьники пройдут психологическое тестирование и профориентацию на едином портале «Работа России».

Чтобы попасть на фестиваль, необходимо зарегистрироваться.

Ожидается участие порядка 200 юношей и девушек.

Это первое совместное мероприятие Молодёжного кадрового центра и Пограничного управления Псковской области в 2026 году.

В прошлом году прошло пять подобных фестивалей, в которых приняли участие 1100 человек.

Фестивали «Время возможностей» состоялись 28 января в Пскове и 5 февраля в Себеже, охватив более 250 обучающихся школ и студентов колледжей.

