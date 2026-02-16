День приемов участников СВО по соцвопросам пройдет в Псковской области 20 февраля

В региональной общественной приемной «Единой России» специалисты Социального фонда проведут прием участников специальной военной операции и членов их семей по социальным вопросам 20 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».

Приемная находится по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 9.

По всем вопросам можно обращаться как лично, так и в режиме «горячей линии» по телефону: 66-25-12. Предварительно записаться на прием можно по тому же номеру телефона.

Приёмы организуют также на базе местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» в городе Великие Луки и в муниципальных округах области.

Напомним, тематические единые дни приема участников СВО и членов их семей на площадке приемных партии «Единая Россия» проходят каждый месяц. Их посвящают вопросам в различных сферах. Поддержка участников СВО и членов их семей является приоритетным направлением Народной программы партии.