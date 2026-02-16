 
Общество

День приемов участников СВО по соцвопросам пройдет в Псковской области 20 февраля

0

В региональной общественной приемной «Единой России» специалисты Социального фонда проведут прием участников специальной военной операции и членов их семей по социальным вопросам 20 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».

Приемная находится по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 9.

По всем вопросам можно обращаться как лично, так и в режиме «горячей линии» по телефону: 66-25-12. Предварительно записаться на прием можно по тому же номеру телефона.

Приёмы организуют также на базе местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» в городе Великие Луки и в муниципальных округах области. 

Напомним, тематические единые дни приема участников СВО и членов их семей на площадке приемных партии «Единая Россия» проходят каждый месяц. Их посвящают вопросам в различных сферах. Поддержка участников СВО и членов их семей является приоритетным направлением Народной программы партии.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026